Umrl je jazzist Ellis Marsalis mlajši

Pri 85 letih je zaradi zapleta ob prebolevanju covida-19 umrl odlični jazzovski pianist in pedagog, je sporočil njegov sin Branford. Priznani ameriški glasbenik je v dolgoletni karieri gostoval na številnih albumih vodilnih jazzovskih glasbenikov. Bil je sin, borca za pravice temnopoltih, ki je farmo ob Mississippiju spremenil v motel s 40 sobami za temnopolte, ki niso smeli prebivati v hotelih v New Orleansu. Marsalis Motel je bil zbirališče najboljših ameriških glasbenikov, kjer je tudi njegov sin vzljubil glasbe.To ljubezen je Ellis Marsalis mlajši prenesel tudi na sinova, svetovno znanega trobentačain saksofonista. »Moj oče je bil glasbeni velikan in učitelj ter še večji oče. Naučil nas je vsega, kar je znal, da bi iz sebe naredili najbolje, kar smo lahko,« je dejal Branford Marsalis. Ellis Marsalis mlajši se je rodil v New Orleansu, središču jazzovskega sveta, novembra 1934 in je snemal z jazzovskimi težkokategorniki, kot sta brata Marcus Roberts in Courtney Pine. Poleg tega da je bil mentor sinovoma Wyntonu in Branfordu, je deloval in poučeval v Centru za ustvarjalno umetnost v New Orleansu, na Univerzi v New Orleansu in na Xavier University of Louisiana.