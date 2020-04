V 82. letu starosti je v Los Angelesu umrl legendarni ameriški soul pevec Bill Withers, poroča BBC.Pevec, znan po uspešnicah, kot so Lean On Me, Ain't No Sunshine in Just The Two Of Us, je po navedbah družine umrl zaradi težav s srcem. Družinski člani so ga opisali kot »samotarskega človeka, čigar srce je povezovalo svet«.