    Glasba

    Umrl je Tomaž Faganel

    Pomembno je zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov.
    Tomaž Faganel Foto Wikipedia/sl-ziga
    STA
    4. 5. 2026 | 15:58
    Umrl je muzikolog, dirigent in pedagog Tomaž Faganel, poroča MMC RTV Slovenija. Pomembno je zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov. Kot sodelavec Muzikološkega inštituta ZRC SAZU je urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine, bil je tudi predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

    Leta 1951 rojeni Faganel je v Ljubljani študiral orgle, solopetje, violino in muzikologijo ter dirigiranje v Gradcu, izpopolnjeval se je pretežno v Avstriji. Že med študijem je priložnostno vodil več zborov, najdlje pa je bil vodja APZ France Prešeren Kranj, s katerim je gostoval po Sloveniji in Evropi ter ob zborovski klasiki izvajal novo slovensko in pri nas še neizvajano evropsko glasbo.

    Ena najpomembnejših osebnosti slovenskega zborovstva

    Sodeloval je tudi s Komornim orkestrom Slovenicum, Komornim zborom RTV Slovenija, Zborom Slovenske filharmonije in drugimi. Več mandatov je deloval v odborih evropskega zborovskega združenja Europa Cantat in Mednarodnega zborovskega združenja (IFCM).

    Na Muzikološkem inštitutu, kjer je bil sodelavec od leta 1986 do leta 2008, je raziskoval predvsem starejšo slovensko glasbo in urejal kritične izdaje slovenske glasbene dediščine. Več let je urejal tudi glasbeni reviji Cerkveni glasbenik in Naši zbori.

    Predaval je na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Slovensko muzikološko društvo mu je lani podelilo Mantuanijevo nagrado za življenjsko delo na področju muzikologije. Istega leta je prejel tudi zlato plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za življenjsko delo.

    Kot so zapisali v utemeljitvi nagrade, je Faganel ena od najpomembnejših osebnosti slovenskega zborovstva. Njegovi dosežki, obsežno uredniško, raziskovalno in mentorsko delo ter mednarodno povezovanje, ki je pomembno vplivalo na razvoj kakovostnega zborovstva v Sloveniji, je predstavljajo izjemen doprinos k zborovski dejavnosti, so zapisali na JSKD.

