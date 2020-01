»Umrl je naš Dreja«

Andrej Pintarič, Dražen Vrdoljak, Zoran Stjepanovič, Darko Glavan, Zlatko Gall in Zoran Predin FOTO: Osebni arhiv

Poosebljenje skupine

Andrej Pintarič je bil najbolj priljubljen član skupine.

Sodil je med najbolj karizmatične glasbenike novega vala.

Njegovo slovo je odjeknilo po Jugoslaviji.

Glasbeni svet je pretresla žalostna novica, da je po dolgi bolezni umrl(19. 7. 1957), bobnar skupine Lačni Franz. Sodil je med najbolj karizmatične, samosvoje in priljubljene glasbenike na območju bivše Jugoslavije.»Mi smo ga klicali Dreja, nekateri Pintoš, ampak po priimku ga je pa vseeno poznalo največ ljudi,« je povedal. »Andrej Pintarič je bil srce in topla duša našega benda. Ko smo se na začetku samoizumljali, je odločilno sodeloval v vseh, še posebej pa v najbolj odbitih idejah.« Pintarič je bil pojem rokerskega življenja v bivši Jugoslaviji, ta je v nasprotju z zahodnjaško različico, ki je predvidevala zgolj seks, droge in rock'n'roll, dajala veliko pozornosti tudi dobri hrani, humorju in pristnim medčloveškim odnosom. Znal je zajemati življenje z veliko žlico, najti lepoto v majhnih stvareh in spregledati ponarejenost. Etikete ga niso zanimale, premogel je vid, ki je predrl človekove oklepe, ogovoril te je neposredno in spoštljivo, takšnega, kot si. Če si potreboval pomoč, ti je nikoli ni odrekel. In vedno je imel pri roki čigumije.»Danes se mi zdi, da je bil Franz že od nekdaj in nas je potem kot kakšen ata znal obdržati na pravi poti. Bil je najbolj priljubljen član benda, ki je napolnil vsak prostor, v katerega je vstopil. Vsi so ga imeli radi in nihče, ki ga je spoznal, ga ni nikoli več pozabil,« je sklenil Predin.Pintarič je bil ustanovni član skupine Lačni Franz, vendar zaradi služenja vojaškega roka ni bil prisoten na prvih dveh ploščah skupine – Ikebana (1981) in Adijo pamet (1982), kar ga je globoko jezilo in razočaralo. Bil je srce in vezivo skupine, ne preseneča, da je postal poosebljenje zasedbe, esenca benda in ideologije, ki se je kasneje imenovala Lačni Franz. »Sodil je med ljudi, ki niso nikoli silili v ospredje,« se spominja klaviaturist Lačnih Franzov. »Bil je odkritosrčen in brez dlake na jeziku. Morda se je zaradi tega komu zdel preveč pristen. A on je vedno bil iskren, vedno je bil Andrej.«Slovo velikega glasbenika in človeka je odjeknilo po celotnem prostoru bivše skupne domovine. Za njim sta ostala velika praznina in spoznanje, da se naš svet ne bo nikoli več vrtel enako brez njegovega predtakta.