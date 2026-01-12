  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Glasba

    Umrl je Peter Barbarič

    Kot ključna osebnost festivalov Novi rock, Druga godba in Trnfest je Peter Barbarič pripravil mnoge koncerte.
    Peter Barbarič z Lemmyem Kilmistrom iz Motörhead v prostorih Radia Študent leta 1989. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Peter Barbarič z Lemmyem Kilmistrom iz Motörhead v prostorih Radia Študent leta 1989. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    R. I., STA
    12. 1. 2026 | 16:02
    12. 1. 2026 | 16:29
    2:31
    A+A-

    Umrl je radijski novinar, urednik, publicist, prevajalec in glasbeni kritik Peter Barbarič, ki je desetletja sooblikoval domačo in širšo regionalno glasbeno krajino, je na svoji spletni strani sporočil Slovenski glasbenoinformacijski center. Sodeloval je z Radiem Študent in več glasbenimi zasedbami, kot didžej je deloval v ljubljanskih klubih.

    Diplomirani anglist in sociolog kulture je svojo pot v svetu popularne glasbe začel leta 1978 na Radiu Študent, kjer je deloval vse do leta 2007. Bil je dolgoletni sodelavec in vodja glasbene redakcije, kasneje pa je bil tudi glavni urednik in direktor.

    Aktiven je bil tudi kot didžej v ljubljanskih klubih Palma, K4 in disko FV. Sodelovanje z zasedbo Buldogi ga je uvedlo na področje glasbenega promotorstva. Bil je programski vodja kluba K4, pomemben glasbeni promotor, menedžer in organizator. Med drugim je organiziral turneje skupin Motörhead in Partibrejkers po nekdanji Jugoslaviji.

    Kot ključna osebnost festivalov Novi rock, Druga godba in Trnfest je pripravil številne koncerte, med njimi tudi romskih glasbenikov Ferusa Mustafova in Milana Zavkova. Ti so pod njegovim okriljem posneli album za berlinsko založbo Piranha Records, specializirano za t.i. world music, pri kateri je bil aktiven. Bil je tudi med pionirji glasbenega sejma WOMEX (Worldwide Music Expo), kjer je prispeval pri njegovih začetkih kot glasbeni promotor.

    Leta 1996 je izdal knjigo Okopi slave: Štiri desetletja rock'n'popa, v kateri je dokumentiral ključne dogodke in glasbenike slovenske popularne glasbe.

    Kot so še zapisali na Sigicu, je Barbarič kot glasbeni kritik prispeval k reviji Glasbene mladine Slovenije ter k širjenju in dokumentiranju slovenske popularne glasbe. Kasneje je nadaljeval delo na ZKP RTV Slovenija in v uredništvu RTV Slovenija, vrsto let je urejal in vodil oddaji Etnofonija in Glasbena cesta, kjer je bil tudi glasbeni urednik.

    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nesreča

    Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

    Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini.
    10. 1. 2026 | 12:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Peter BarbaričGlasbena industrijaglasbaslovokoncertsmrtDruga godba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZOO Ljubljana

    Nekatere živalske vrste so v zimskih mesecih še posebej živahne (FOTO)

    Veliko živali v ZOO Ljubljana ne spi zimskega spanca, krmilnice pa privabljajo tudi nekatere divje živali, na primer ptice.
    12. 1. 2026 | 16:28
    Preberite več
    English
    Interview with Rajeev Peshawaria

    Trust is Not a Sign of Weakness, but of Strength

    Technology has changed our lives, but management and leadership are lagging behind, claims Rajeev Peshawaria, an expert in leadership and corporate development.
    12. 1. 2026 | 16:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Merz na obisku v Indiji

    Merz napoveduje podpis prostotrgovinskega sporazuma z Indijo

    Berlin bo skušal Indijo od Rusije odcepiti tudi z orožarskimi posli.
    Barbara Zimic 12. 1. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbeni promotor

    Umrl je Peter Barbarič

    Kot ključna osebnost festivalov Novi rock, Druga godba in Trnfest je Peter Barbarič pripravil mnoge koncerte.
    12. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Mogočni zaključek največje uspešnice Netflixa

    Na novega leta dan smo se poslovili od zadnje sezone serije Stranger Things, ki nas je spremljala skoraj desetletje
    Andrej Predin 12. 1. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Merz na obisku v Indiji

    Merz napoveduje podpis prostotrgovinskega sporazuma z Indijo

    Berlin bo skušal Indijo od Rusije odcepiti tudi z orožarskimi posli.
    Barbara Zimic 12. 1. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbeni promotor

    Umrl je Peter Barbarič

    Kot ključna osebnost festivalov Novi rock, Druga godba in Trnfest je Peter Barbarič pripravil mnoge koncerte.
    12. 1. 2026 | 16:02
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Mogočni zaključek največje uspešnice Netflixa

    Na novega leta dan smo se poslovili od zadnje sezone serije Stranger Things, ki nas je spremljala skoraj desetletje
    Andrej Predin 12. 1. 2026 | 15:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo