Umrl je Peter Barbarič

Umrl je radijski novinar, urednik, publicist, prevajalec in glasbeni kritik Peter Barbarič, ki je desetletja sooblikoval domačo in širšo regionalno glasbeno krajino, je na svoji spletni strani sporočil Slovenski glasbenoinformacijski center. Sodeloval je z Radiem Študent in več glasbenimi zasedbami, kot didžej je deloval v ljubljanskih klubih.

Diplomirani anglist in sociolog kulture je svojo pot v svetu popularne glasbe začel leta 1978 na Radiu Študent, kjer je deloval vse do leta 2007. Bil je dolgoletni sodelavec in vodja glasbene redakcije, kasneje pa je bil tudi glavni urednik in direktor.

Aktiven je bil tudi kot didžej v ljubljanskih klubih Palma, K4 in disko FV. Sodelovanje z zasedbo Buldogi ga je uvedlo na področje glasbenega promotorstva. Bil je programski vodja kluba K4, pomemben glasbeni promotor, menedžer in organizator. Med drugim je organiziral turneje skupin Motörhead in Partibrejkers po nekdanji Jugoslaviji.

Kot ključna osebnost festivalov Novi rock, Druga godba in Trnfest je pripravil številne koncerte, med njimi tudi romskih glasbenikov Ferusa Mustafova in Milana Zavkova. Ti so pod njegovim okriljem posneli album za berlinsko založbo Piranha Records, specializirano za t.i. world music, pri kateri je bil aktiven. Bil je tudi med pionirji glasbenega sejma WOMEX (Worldwide Music Expo), kjer je prispeval pri njegovih začetkih kot glasbeni promotor.

Leta 1996 je izdal knjigo Okopi slave: Štiri desetletja rock'n'popa, v kateri je dokumentiral ključne dogodke in glasbenike slovenske popularne glasbe.

Kot so še zapisali na Sigicu, je Barbarič kot glasbeni kritik prispeval k reviji Glasbene mladine Slovenije ter k širjenju in dokumentiranju slovenske popularne glasbe. Kasneje je nadaljeval delo na ZKP RTV Slovenija in v uredništvu RTV Slovenija, vrsto let je urejal in vodil oddaji Etnofonija in Glasbena cesta, kjer je bil tudi glasbeni urednik.