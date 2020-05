Umrl je pionir rock‘n‘rolla Little Richard

FOTO: Andre Durand/AFP

V svojem 88. letu se je poslovil zvezdnik, ki je bil znan po svojih živahnih nastopih, kričanju, briljantnemu glasu in vpadljivih oblekah oziroma kostumih, piše BBC. Svoje največje hite, med njimi Good Golly Miss Molly, je Richard posnel v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Njegov naslednji hit jeTutti Frutti, ki je prodal več kot milijon plošč, in Long Tall Sally, ki so jo kasneje posneli Beatli. Richarda označujejo kot pionirja rock'n'rolla.Novico o Richardovi smrti je za Rolling Stone sporočil njegov sin, vzrok smrti ni znan. Pevec, ki je bil rojen v Georgii kot, je bil leta 1986 med prvo skupino, v kateri so bili med drugim tudi, sprejetih v Rock and Roll Hall of Fame, gre za dvorano slavnih, ki se nahaja v Ohiu.Richard, ki je bil eden od dvanajstih otrok, je dejal, da je začel peti zato, da bi izstopal od svojih sorojencev. Želel si je pozornosti in ko je začel udarjati po klavirju ter zraven peti in kričati, je pozornost tudi dobil. Sprva s strani družine, kasneje tudi pozornost svetovne javnosti. Odraščal je v južni ameriški zvezni državi, absorbiral ritme gospel glasbe in vplive New Orleansa, ki jih je zlil v svoje klavirske ekstravaganze.