Umrl je Rob Hirst, ena gonilnih sil skupine Midnight Oil

V starosti 70 let je umrl bobnar avstralske rock skupine Midnight Oil Rob Hirst, ki so mu leta 2023 diagnosticirali raka trebušne slinavke. Po skoraj treh letih boja je Hirst zdaj brez bolečin, umrl je obkrožen z najbližjimi, so člani zasedbe sporočili na družbenih omrežjih.

Hirst, rojen leta 1955 v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales, je bil leta 1976 med ustanovitelji ene najbolj znanih avstralskih rock skupin. Najbolj znan je po svojih bobnarskih sposobnostih, bil pa je tudi soavtor besedil in melodij številnih uspešnic skupine, kot so Beds Are Burning, The Dead Heart, Short Memory, Power and the Passion, Forgotten Years in King of the Mountain, poroča britanski Guardian.

»Rob je bil drzen, zabaven in izjemno inteligenten, kar je v nasprotju s klasičnimi stereotipi o bobnarjih,« je v svoji knjigi z naslovom The Silver River iz leta 2024 zapisal njegov kolega iz skupine Jim Moginie. Hirsta je opisial kot gonilno silo zasedbe na odru in zunaj njega.

Hirst je leta 1972 s svojim takratnim šolskim prijateljem Moginiejem ustanovil glasbeno skupino, ki se je sprva imenovala Schwampy Moose, nato pa Farm. Na časopisni oglas za pevca se je odzval Peter Garrett. Hirst je igral bobne, Moginie kitaro in klaviature, Andrew James pa bas kitaro. Kasneje se je pridružil še Martin Rotsey na kitari. Leta 1976 so spremenili ime v Midnight Oil.

Skupina, ki so jo nazadnje poleg preminulega sestavljali Garrett, Moginie in Rotsey, je v skoraj 50 letih izdala 13 studijskih albumov. Hirst je ostal v skupini, dokler se ta ni leta 2002 odločila za daljši premor. Garrett je zapustil skupino zaradi dela v politiki. Skupina je ponovno začela igrati leta 2017.

S hitom Beds Are Burning je zasedba Midnight Oil kritizirala izgon in slabe življenjske razmere avstralskih domorodcev. Skladba je postala himna za pravice avstralskega domorodnega prebivalstva.

Hirst je bil tudi član avstralskih zasedb Ghostwriters, Backsliders, Angry Tradesmen in Break.