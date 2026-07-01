Umrl Victor Willis, legendarni pevec skupine Village People

V starosti 74 let je umrl Victor Willis, pevec in soustanovitelj legendarne disko skupine Village People, poroča BBC. Novico o njegovi smrti so sporočili na uradnih družbenih omrežjih skupine.

Kot so zapisali v kratkem sporočilu, je Willis umrl v ponedeljek, 30. junija 2026, po kratki, vendar agresivni bolezni. Družina in bližnji so ob tem javnost prosili za spoštovanje zasebnosti.

Willis, rojen v ameriški zvezni državi Teksas, je bil glavni vokalist in soavtor največjih uspešnic skupine, med katerimi so YMCA, Go West in In The Navy. Village People so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja postali ena najbolj prepoznavnih disko zasedb na svetu, znani po energičnih nastopih in kostumih, ki so predstavljali različne stereotipne moške poklice. Willis je na odru najpogosteje nastopal v vlogi policista ali mornariškega častnika.

Smrt Victorja Willisa pomeni slovo ene najbolj prepoznavnih ikon disko ere. FOTO: Shutterstock

Leta 1980 je zapustil skupino, v naslednjih letih pa je vodil dolgotrajen pravni boj glede avtorskih pravic za pesmi, pri katerih je sodeloval kot avtor. Po več desetletjih se je leta 2017 ponovno pridružil skupini in z njo znova začel nastopati.

Januarja 2025 je skupaj z Village People nastopil tudi na predinavguracijskem zborovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kjer je skupina izvedla svojo največjo uspešnico YMCA.

Smrt Victorja Willisa pomeni slovo ene najbolj prepoznavnih ikon disko ere. Njegov glas in pesmi, ki jih je soustvaril, ostajajo del glasbene zgodovine ter še danes odmevajo na koncertih, športnih prireditvah in praznovanjih po vsem svetu.