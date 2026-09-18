Umrla je Lidija Kodrič

Danes mi je šestnajst let, Neizpeta melodija, Kdor rad živi v miru in druge so pesmi, ki bodo tudi po slovesu pevke Lidije Kodrič ostale med ljubitelji slovenske popevke. Umrla je v 83. letu starosti, poroča MMC.

Glasbeno kariero je začela leta 1962. Debitirala je na Katedri '62, festivalu mariborskih popevk. Tega leta je tudi nastopila na prvi Slovenski popevki. Na tem festivalu je leta 1969 dobila prvo nagrado občinstva s skladbo Neizpeta melodija, naslednje leto pa ji je pesem Ti si moj pravi človek prinesla drugo nagrado strokovne komisije.

Gostovala je na številnih jugoslovanskih glasbenih festivalih, kjer je prejela številna priznanja. Bila je tudi članica skupine One i oni.

Leta 2004 je s pesmijo Tvuoje uorglice zmagala na Festivalu narečnih popevk, kjer je zmagala že 1962 s pesmijo Moja mala tiha sreča. Leta 2006 pa je na Festivalu narečnih popevk zmagala s pesmijo Forza, fešta!. Zmago sta ji namenila tako občinstvo kot strokovna žirija.