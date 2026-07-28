Umrla je Mira Voglar

V 92. letu starosti se je poslovila Mira Voglar (1935–2026), skladateljica, glasbena pedagoginja in ena od pionirk predšolske glasbene vzgoje na Slovenskem, so sporočili z Mladinske knjige.

S to založbo je ustvarjala in tvorno sodelovala več desetletij. Kot poudarjajo, je s svojim izjemnim ustvarjalnim opusom zaznamovala založniški program Mladinske knjige in življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev.

»Njene pesmi, glasbene igre in knjige so postale del otroštva mnogih ter so pustile neizbrisen pečat v slovenskem prostoru. Med njenimi najbolj priljubljenimi deli, ki so izšla pri Mladinski knjigi, so Biba, Buba, Baja, Kahlica Bahlica, Sij, sončece, sij in Palček, pomagaj. Ob njeni 85-letnici smo izdali tudi antologijo Kostanjček, zaspanček, v kateri je zbrala svoje najljubše pesmice in bibe za predšolske otroke, njihove starše ter vzgojitelje,« so še izpostavili v založbi.

FOTO: Blaž Samec

Veliko otroških pesmi Mire Voglar je ponarodelih

Študij muzikologije in glasbene pedagogike je končala leta 1969 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, podiplomski študij glasbene pedagogike pa na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Poučevala je metodiko glasbene vzgoje na Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani, zatem, do upokojitve, pa je bila profesorica na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Je avtorica glasbenih pravljic, glasbeno didaktičnih iger, ugank, izštevank, radijskih in televizijskih oddaj, scenske glasbe za otroška gledališča in pesmi za otroke.

Veliko otroških pesmi Mire Voglar je ponarodelih. Pesmi lahko otroci ne le prepevajo, ampak tudi spremljajo z malimi instrumenti. Melodije so preproste, vesele, igrive. Pesmi govorijo o stvareh, ki so otrokom dobro znane, o ljudeh, predmetih, živalih. V pesmih so velikokrat uporabljene pomanjševalnice, medmeti, ponavljanja. Pesmi imajo otroci radi, ker jih lahko prepevajo in pri tem uporabljajo male instrumente.