Umrla je zvezdnica Briljantine

Na svojem ranču v Kaliforniji je v 74. letu starosti umrla britansko-avstralska pevka in igralka Olivia Newton-John, poroča Washington Post. Po uspešni pevski karieri je leta 1978 z Johnom Travolto zaigrala iv hollywoodskem muzikalu Briljantina.

V osemdesetih letih je nadaljevala s snemanjem popularne glasbe in nastopi v filmih, v devetdesetih letih pa jo je ustavila diagnoza raka na dojkah. Boj z rakom je zaznamoval velik del njenega življenja, bolezen pa je uspešno premagala dvakrat. Kljub boju z rakom je Newton-Johnova uspela izdati kar 28 glasbenih albumov s katerimi si je prislužila štiri nagrade grammy.

Izkušnja raka jo je spodbudila k podpori in zagovorništvu raziskav raka in drugim aktivističnim dejavnostim v dobrobit okolju in živalim, s katerimi se je proslavila v zadnjih desetletjih svojega življenja. Med drugim je na dražbi prodala celo ikonična oblačila, ki jih je v vlogi Sandy nosila v kultnem filmu Briljantina, denar pa namenila za boj proti raku.

Septembra 2018 so ji že tretjič postavili diagnozo raka. Bolečine si je lajšala z medicinsko marihuano, vendar jo bolezen po treh desetletjih boja nazadnje premagala, ko je bila stara 73 let.