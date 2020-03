Umrla legenda ameriškega kantrija

Umrl je glasbenik Kenny Rogers. Predstavnik družine je povedal, da je umrl doma. Rogers se je rodil v Teksasu in bil v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja velika glasbena zvezda, kraljeval na številnih pop in kantri lestvicah. Osvojil je tudi tri nagrade grammy.



Znan je bil po baladah, kot so The Gambler, Lucille in Coward Of The Country in druge. Leta 2013 so ga počastili z vpisom v dvorano slavnih kantrija, istega leta je prejel tudi priznanje za življenjsko delo na področju kantri glasbe, poroča BBC.



81-letni zvezdnik, katerega kariera je trajala več desetletij, je prodal več kot 105 milijonov albumov. Skupaj z Dolly Parton je avtor enega največjih kantri hitov vseh časov, skladbe Islands In The Stream, ki je doživela tudi številne priredbe. Upokojil se je leta 2017.



Poročen je bil petkrat in imel pet otrok. V sporočilu za javnost so člani njegove družine zapisali, da je bil njegov prispevek k zgodovini ameriške glasbe neizmeren. Kenny Rogers se je - kot prekaljen poslovnež - v zadnjih letih veliko posvečal gostinstvu in poslu z nepremičninami.