Marie Fredriksson je bila pevka prepoznavne skupine Roxette, ki je bila popularna v 80. letih, njene uspešnice so bile The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love ... Njen glas je bil prepoznaven, močan in prodoren, njena interpretacija pa tudi čisto posebna.Rock pop dupo Roxette (s Per Gesslom) velja po Abbi za najuspešnejšo švedsko pop zasedbo. Marie Fredriksson je imela z možem Mikaelom dva že odrasla otroka, z boleznijo se je borila od leta 20002.