Unikatni domači glasbeni fenomen

​Siddharta se je po petih letih vrnila s singlom Prepovedana, letos posnetim v studiu Lotos Music pod producentskim ušesom Dejana Radičevića, ki je s skupino sodeloval že na albumih ID, Infra, Ultra, ID20 in Nomadi. Moči so združili tudi na novem albumu, katerega izid so napovedali prihodnjo pomlad.