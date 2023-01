Unikatno koncertno doživetje

V stolp Škrlovec v središču kranjskega starega mestnega jedra se vrača zbor Carmen manet, ki bo pod vodstvom dirigenta Primoža Kerštanja izvedel mistično koncertno doživetje Aurora. Ta zvočno-vizualni dogodek bodo v stolpu izvedli že tretjič. Zaradi izjemnega odziva in prošenj za ponovitev bodo Auroro izvedli 21. in 22. januarja s tremi koncerti na dan.

Ženski pevski zbor Carmen manet, ki je leta 2017 zmagal na izboru za pesem Evrovizije, namenjenem pevskim zborom, bo izvedel Auroro, 45-minutni konceptualni glasbeni dogodek za 45 poslušalcev in 30 pevk, ki so znova našle inspiracijo v nordijski glasbi. Dirigent Primož Kerštanj je za Delo povedal, da je »največja posebnost zborovsko doživetje en pevec – en poslušalec ter vpletenost poslušalcev v dogajanje na zelo poseben in intimen način, brez distance«.

Šest razprodanih koncertov v stolpu Škrlovec v Kranju. FOTO: Marko Alpner

Kultura namesto orožja

Koncerti bodo v stolpu Škrlovec, ki je nekdanji obrambni stolp in del kranjskega obzidja. Stolp, ki je imel včasih vlogo orožarne, se je po letu 2011 razvil v kulturno prizorišče. Intimna dvorana v spodnji etaži omogoča manjše predstave z inovativnimi postavitvami.

Aurora je maja lani v tem stolpu doživela krstno uprizoritev, v nekaj dneh je bilo razprodanih vseh deset ponovitev. Očitno je povpraševanje tolikšno, da so morali projekt nadaljevati. »Že v prvem sklopu koncertov so vstopnice šle za med in ta trend se na naše veselje nadaljuje v zimskem ciklu koncertov. Vse januarske ponovitve so razprodane,« je pojasnil Kerštanj in dodal, da je bila rdeča nit programa predvsem narava, naravni pojavi in človeška notranjost. Aurora je simbol mistike, svetlobe, lepote v neznanem in prebujenja. »Občinstvo po končanem koncertu ponavadi kar obsedi, ker mislim, da je 45-minutno doživetje zelo intenzivno in takšne šokterapije po dolgi koncertni pavzi ljudje vsrkajo še globlje. Upam, da je namen dosežen. Tudi zbor zelo uživa v izvedbah in vsako nadgradi.«