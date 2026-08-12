V Ameriki tvegaš vse za pet minut slave

Avtorski prvenec Iskreno pevke in skladateljice Nine Strnad, ki ga je izdala v samozaložbi, prinaša enajst skladb. Te so nastajale postopoma, brez vnaprej zastavljenega načrta, skozi različne življenjske izkušnje, ki so se sčasoma povezale v zaokroženo glasbeno zgodbo. Pri snemanju so sodelovali priznani slovenski glasbeniki Jaka Kopač, altovski saksofon; Tomaž Gajšt, trobenta in krilovka; Gregor Ftičar, klavir; Robert Jukič, kontrabas; Kristijan Krajnčan, bobni; Matija Krečič, violina, in Ema Krečič, violončelo.