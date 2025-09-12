Akustični koncerti s poudarkom na godalih

Jesensko-zimsko obdobje v Ljubljani že nekaj let koncertno bogati cikel Pr' Goslač' z glasbenimi dogodki, na katerih je izpostavljena raznolikost glasbe, izvedene na godala. Godalkarji so tokrat povabili na oder Atrija ZRC skupine in glasbenike, kot so Aritmija, Terrafolk, Duo Basili & Kosovinc, Nubras, Ana Lazar & Zdravko Božić ter Karoliine-Lisette Kõiv. Vsi koncerti se bodo začeli ob 19. uri.

Cikel Pr' Goslač so Godalkarji zagnali leta 2022. Koncerti so praviloma izvedeni brez ozvočenja, saj akustika atrija omogoča izvrstno izvedbo manjšim godalnim zasedbam. V okviru cikla so se doslej predstavili tako uveljavljeni kot mladi izvajalci klasične, jazzovske in različnih tradicionalnih glasb. Vsak koncert je hkrati družabni dogodek, na katerem se lahko ustvarjalci, pedagogi s področja godal in občinstvo srečajo na neuradnem delu, ki sledi. Vsak koncert se namreč preseli v preddverje atrija in nadaljuje z Godalkanje Fiddle Jamom. Vstop je prost, prostovoljni prispevki so zaželeni.

Posebna izdaja Aritmije

Novo sezono bo jutri odprl kitarski dvojec Aritmija v posebni izdaji z indijskima glasbenikoma Sabiho Khan in Vinayakom Netkejem ter godalnim triom Simboličnega orkestra. Duo že vrsto let sodeluje z indijskima glasbenikoma. Prav tako v ločenem projektu dalj časa sodeluje z godalci Simboličnega orkestra. Posebnost tokratnega koncerta je združitev obeh projektov v mogočno sedemčlansko mednarodno zasedbo. Tako bodo na sporedu premierno predstavljene avtorske skladbe članov zasedbe v novih godalnih aranžmajih.

Aritmijo sta leta 2002 ustanovila kitarista in skladatelja Tilen Stepišnik in Šemsudin Džopa - Dino. Imela sta več kot 800 nastopov po Sloveniji in tujini, med najbolj svežimi omenimo dvojni koncert na festivalu Magos da Guitarra na Portugalskem spomladi.

Terrafolk se ogrevajo. FOTO: arhiv organizatorja

Zasedba Terrafolk še dejavna

Igriva in nekonvencionalna glasbena skupina Terrafolk bo nastopila 24. oktobra. Skupina, katere gonilna sila je Danijel Černe - Mystica, samosvoje prepleta ljudsko glasbo z elementi klasične, rock in glasb sveta. Njihova posebnost je, da se brez zadržkov in z veliko domišljije ter spoštovanja lotevajo glasbene tradicije. Zasedba je znana po energičnih in nastopih, na katerih ne gre brez humorja in improvizacije. Z glasbo in nastopi gradijo mostove ne le med glasbenimi svetovi, temveč tudi med generacijami.

Člani skupine Terrafolk so sčasoma dobili zvesto občinstvo doma in po svetu, njihov prepoznaven glasbeni slog je bil leta 2003 nagrajen z mednarodno nagrado BBC world music award. Koncertne turneje so imeli v večini evropskih držav, nastopili so na uglednih festivalih, kot so EBU Folk Music Festival, Edinburgh Fringe Festival, Glastonbury, Panonnica, Druga godba, Festival Maribor in drugi. Od leta 2004 do 2013 so ustvarili številne projekte z orkestri, kot so Simfoniki RTV Slovenije, Jenska filharmonija ter prav za ta namen ustanovljen Simbolični orkester.

Marca prihodnje leto bodo zaznamovali 20. obletnico dveh razprodanih koncertov v ljubljanskih Križankah s Simfoniki RTV Slovenija – tokrat z novim sodelovanjem s Simfoniki v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, v okviru cikla Glasbe sveta.

Mladi duet Basili & Kosovinc

Pr' Goslač' bosta 15. novembra nastopila violončelistka Cristine Basili ter kitarist in skladatelj Timotej Kosovinc, združena v Duo Basili & Kosovinc. Duo je bil ustanovljen leta 2019 na Dunaju, povezuje ju želja po raziskovanju glasbe različnih obdobij za kitaro in violončelo. Pri repertoarju se še posebej posvečata klasičnim skladbam, sodobnim delom in delom Timoteja Kosovinca, ki je tudi skladatelj.

Nubras so atraktivna mednarodna zasedba iz Italije. FOTO: arhiv organizatorja

Poskočna mednarodna zasedba Nubras

V soboto, 20. decembra, bo nastopila skupina Nubras, ki prinaša energičen preplet glasb vzhodne Evrope, Italije in Španije z močnim romskim nadihom. Mednarodni projekt povezuje glasbenike iz Italije, Španije in Romunije. Mogočni vokal Roxane Ene, italijansko-romunske romske umetnice, prinaša pristno globino. Violini tketa izbrušene melodije, v katerih se prepletajo vzhodnoevropski in španski vplivi. Energična harmonika, saksofon in dude odpirajo vrata živahni folklori, tolkala in jazzovski kontrabas pa prispevajo k močnemu in nezamenljivemu zvoku. S to kombinacijo talentov in kultur je Nubras ena od najbolj fascinantnih zasedb na italijanski sceni glasb sveta, ki lahko očara raznoliko občinstvo, od prestižnih gledališč do najsodobnejših klubov. V arabščini نُبراس (nubrās) pomeni 'svetilka' in se v prenesenem pomenu uporablja kot oznaka za vir svetlobe ali navdiha.

Estonka Karoliine-Lisette Kõiv je od malega multiinštrumentalistka. FOTO: Helen Rae

Prihodnje leto še dve violinistki

Prihodnje leto bosta na sporedu še dva koncerta: 10. januarja bo nastopila violinistka Ana Lazar, ki je svojo pot začela prav pri Godalkanju in nadaljevala v tujini. V Atriju ZRC bo nastopila s kitaristom Zdravkom Božićem. Tokratni cikel bo 7. februarja sklenila Karoliine-Lisette Kõiv, dinamična glasbenica iz Estonije, ki brezhibno združuje folk in jazz. Od malega je multiinštrumentalistka, predvsem violinistka in pevka, pozneje se je posvetila tudi kitari, ukuleli, klavirju in tolkalom, s čimer je ustvarila edinstveno glasbeno identiteto.