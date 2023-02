Zaradi kontroverznih reakcij odpovedali koncert skupine Laibach

Koncert skupine Laibach v ukrajinski prestolnici Kijev, ki je bil napovedan za 31. marca, je odpovedan. Skupina je danes potrdila, da je organizator koncert odpovedal v nedeljo, ker je napoved v Ukrajini sprožila preveč polemik in kontroverznih reakcij.

Kot je skupina še zapisala, so od njih kategorično zahtevali, da se dobesedno izjasnijo, da so vsi Rusi slabi in da je vsa ruska umetnost ničvredna, na kar seveda niso pristali. Lokalni organizator koncerta je na enem od družbenih omrežij objavil, da so koncert odpovedali zaradi burne polemike o stališčih skupine o vzrokih vojne v Ukrajini.

»Da bi preprečili nepotrebno razdelitev Ukrajincev na različne tabore in da bi odpravili vzrok razdora, smo se odločili odpovedati koncert skupine Laibach v Bel Etage,« je organizator objavil na facebooku. Na spletni strani concert.ua je tudi zaustavljena prodaja koncertnih vstopnic.

Napovedan koncert skupine Laibach v Kijevu je na Facebooku predhodno povzročil veliko polemik zaradi stališč skupine o vzrokih vojne v Ukrajini.

»Čeprav je skupina izkazala podporo Ukrajini in Ukrajincem ter obsodila ruski režim, se je velik del občinstva kategorično izrekel proti prihodu skupine Laibach,« je Bel Etage Music Hall objavil v nedeljo na Facebooku. Kot so še zapisali, za koncert sedaj ni pravi čas. Ukrajince so razdelile navedbe skupine Laibach, da je sedanja vojna geopolitični spopad med Rusijo in ZDA na ukrajinskem ozemlju.

Konflikt je »cinična posredniška vojna za geostrateške interese velesil in finančnega kapitala (vojaške industrije itd.)«, je skupina ob napovedi koncerta v ukrajinski prestolnici pojasnila za britanski The Guardian.

Prav slednje je številne Ukrajince v komentarjih na Facebooku spomnilo na rusko državno propagando, ki še posebej prikazuje sedanjo »vojaško specialno operacijo«, kot vojno v Ukrajini, označuje uradna Moskva, kot spopad z Natom ter Ukrajino prikazuje kot marioneto Zahoda.

Jasna podpora državi v vojni

Skupina Laibch je koncert v ukrajinski prestolnici napovedala minuli teden. Ob tem so sporočili, da bodo izkupiček od prodaje vstopnic podarili v dobrodelne namene.

Po kritičnih komentarjih v Ukrajini je skupina Laibach pred tremi dnevi prav tako na Facebooku objavila, da v Ukrajino ne prihaja zato, da bi »bila prva, druga ali tretja skupina, ki je med vojno nastopila v vaši prestolnici, kot so poročali nekateri mediji, temveč kot jasen izraz podpore vaši državi v tej vojni«.

Ob tem so še izpostavili, da »nekatere naše izjave, ki morda niso bile v skladu z vašim razmišljanjem, niso bile nikoli namenjene temu, da bi vas kakor koli prizadele, ali zmanjšale pomen vašega pravičnega boja. Od prvih dni ruske agresije na Ukrajino smo zavzeli nedvoumno stališče in ponavljali, da v sodobni družbi ni prostora za vojno. Geopolitičnih vprašanj ni mogoče reševati z oboroženim napadom in političnim hujskaštvom. Takoj smo tudi odpovedali vse načrtovane nastope v Rusiji in v vseh intervjujih obsodili rusko agresijo v tej vojni«.

»Da ne bo pomote - radi imamo rusko literaturo, glasbo in umetnost (...) Toda v tej nesmiselni vojni med Rusijo in Ukrajino smo z vsem srcem na strani Ukrajine in njenih prebivalcev, ki se - kot v stari svetopisemski zgodbi o Davidu in Goljatu - dostojanstveno borijo proti močnejšemu sovražniku (....),« je med drugim še objavila skupina Laibach in dodala, da s koncertom v Kijevu sledijo klicu srca in ne razuma.