V Ljubljani bo prvo mednarodno klavirsko tekmovanje

Festival Ljubljana pod vodstvom direktorja in umetniškega vodje Darka Brleka med 25. februarjem in 4. marcem 2023 organizira Mednarodno klavirsko tekmovanje Festivala Ljubljana, ki bo prvo pianistično tekmovanje takšnih razsežnosti v Sloveniji. Udeležilo se ga bo 23 ambicioznih mladih tekmovalcev iz 14 držav. Cilj tekmovanja je omogočiti mladim nadarjenim pianistom, da postanejo vrhunski glasbeniki, in deliti izvrstno klasično glasbo z največjim mednarodnim občinstvom.

Tekmovanja so se lahko udeležili profesionalni pianisti vseh narodnosti, rojeni med letoma 1992 in 2006. Od več kot sto prijavljenih pianistov je žirija izbrala 23 tekmovalcev, ki bodo tekmovali v treh etapah. Za prvi dve etapi, ki bosta v Slovenski filharmoniji med 25. februarjem in 1. marcem, so na voljo brezplačne vstopnice za vse obiskovalce. Iz prve etape bo tekmovalna žirija v drugo uvrstila 12, v finalno etapo pa 6 tekmovalcev. Zmagovalec bo prejel denarno nagrado v višini 30.000 evrov in priložnost nastopa na nekaterih pomembnejših recitalih in koncertih z orkestri po svetu.

Brazilski pianist in dirigent Ricardo Castro. FOTO: Arhiv Festivala Ljubljana

Umetniški vodja prvega Mednarodnega klavirskega tekmovanja Festivala Ljubljana je priznani italijanski pianist Epifanio Comis, skozi celotno tekmovanje pa bo pianiste ocenjevala 9-članska strokovna žirija, ki jo bo vodila priznana slovenska pianistka in zaslužna profesorica Dubravka Tomšič Srebotnjak. Tekmovalce bodo ocenjevali še ameriška pianistka Anne-Marie McDermott, irsko-ameriški pianist Barry Douglas, francosko-ciprski pianist in skladatelj Cyprien Katsaris, ruska pianistka in profesorica Violetta Egorova, korejski pianist in zaslužni profesor Ick-Choo Moon, nemški pianist Robert Benz, španski pianist Leonel Morales ter brazilski pianist in dirigent Ricardo Castro. Maestro, ki mu je bilo podeljeno častno članstvo v Kraljevi filharmonični družbi, bo na dveh finalnih večerih 3. in 4. marca v Cankarjevem domu tudi vodil finaliste ob spremstvu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Na ljubljanafestival.si in facebook profilu Mednarodnega klavirskega tekmovanja Festivala Ljubljana bo v času tekmovanja potekal brezplačen prenos vseh nastopov v živo.

Vstopnice za finalna večera so že v prodaji na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na Eventimovih prodajnih mestih in Petrolovih bencinskih servisih. Ob nakupu vstopnic za oba finalna večera hkrati lahko ob nakupu pri blagajni Križank izkoristite 20-odstotni popust, za študente in dijake pa so na voljo brezplačne vstopnice.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana