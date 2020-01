V nedeljo se začenja Beethovnovo slavje

FOTO: Ljubljana festival

FOTO: Ljubljana festival

Ves svet slavi to pomembno obletnico, zato so tudi na Festivalu Ljubljana zasnovali Zimski festival kot hommage večnemu glasbenemu velikanu. Na treh izjemnih koncertih bomo lahko prisluhnili celotni zbirki Beethovnovih Klavirskih koncertov ter Simfonijama št. 1 in 5.Beethovnova dela bodo zazvenela v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije, nekdaj imenovane tudi Filharmonična družba. S to ima slavni skladatelj posebno vez, saj je leta 1819, natanko eno leto po prvi izvedbi njegove Pastoralne simfonije v Ljubljani, postal eden od njenih častnih članov. V zahvalo ji je celo poslal prepis partiture z lastnoročnimi popravki, ki je danes shranjen v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.Beethoven po dveh stoletjih ostaja ikona, njegovo glasbo pa posluša ves svet. V Avstraliji so ga lani izglasovali za najbolj priljubljenega skladatelja, na Japonskem za novo leto po vsej državi prirejajo koncerte njegove najbolj znane Devete simfonije, na Kitajskem, kjer mu je čedalje bolj naklonjena tudi mlajša populacija ljubiteljev glasbe, pa so mu celo postavili spomenik. Njegova glasba se pojavlja v številnih filmih (Peklenska pomaranča, Misija nemogoče, Jurski park, Kraljev govor, Django brez okovov, Howardov kot, Rosemaryjin otrok …) in oglasih, zaznamovala pa je tudi nekatere največje zgodovinske dogodke, kot je padec berlinskega zidu leta 1989. O njegovi izjemni veličini priča tudi dejstvo, da na njegovem nagrobniku piše zgolj Beethoven. Prvi večer 4. Zimskega festivala bo slavnostno začela Beethovnova tretja različica uverture, ki jo je skladatelj napisal za svojo edino opero Leonora, kasneje preimenovano v Fidelio. S Koncertom za klavir in orkester št. 1 v C-duru, op. 15, se nam bo v prvem delu predstavila ena največjih interpretk klasičnega in romantičnega repertoarja Imogen Cooper, drugi del pa bo zaznamoval Aleksej Volodin, redni glasbeni gost najbolj znanih svetovnih orkestrov, ki bo izvedel Beethovnov Klavirski koncert št. 3 v c-molu, op. 37 . Izbrana dela bodo ob spremljavi Orkestra Slovenske filharmonije zazvenela pod taktirko Bojana Suđića, enega najvidnejših srbskih dirigentov mlajše generacije.Na drugem koncertnem večeru bo Orkester Slovenske filharmonije nastopil pod taktirko madžarskega dirigenta Andrása Kellerja, ki je med drugim ustanovitelj slovitega godalnega kvarteta Keller. Z orkestrom se bosta v solističnih vlogah predstavila kubanski pianist Leonel Morales , ki slovi po izjemni virtuoznosti in briljantni tehniki, ter slovenska pianistka Tatjana Ognjanović , nagrajenka veliko klavirskih tekmovanj, med drugim je trikrat dobila posebno nagrado za najboljšo izvedbo Beethovnove sonate. Prisluhnili boste lahko Koncertu za klavir in orkester št. 2 v B-duru, op. 19, Koncertu za klavir in orkester št. 4 v G-duru, op. 58, ter Simfoniji št. 1 v C-duru, op. 21.Na sklepnem večeru bosta zazvenela slovita Koncert za klavir in orkester št. 5 v Es-duru, op. 73, in Simfonija št. 5 v c-molu, op. 67. Klavirski koncert je nastal v burnih časih Napoleonovih vojaških pohodov ter si zaradi ognjevitosti in bojevitosti prislužil vzdevek Imperator. Peta simfonija pa je morda najslavnejše simfonično delo vseh časov. V njej se izražata občutje tragične skladateljeve osebne usode in njegova vera v človekovo zgodovinsko poslanstvo. Klavirski koncert bo izvedel goriški pianist Aleksander Gadžijev, ki velja za enega najboljših domačih pianistov mlajše generacije, dirigent bo Jan Latham-Koening.