V ozadju odrov se skriva obup

V noči na 7. marec so ugasnile odrske luči in utihnili zvočniki. Številni glasbeniki in glasbenice so ostali brez dela, z njimi pa še množica osebja, ki deluje v ozadju javnih dogodkov. Po dveh mesecih in pol državne pomoči je za teh več kot 30.000 ljudi, večinoma prekarcev, življenje postalo zelo negotovo, saj ne smejo delati, pomoči ne prejemajo več, davke in prispevke pa morajo plačevati.Te dni so predstavniki zaposlenih v industriji dogodkov prek svojih predstavnikov in ustanov oblikovali iniciativo in začeli pogovore z ministrstvom za gospodarstvo ter Nacionalnim inštitutom za javno zdravje o oživitvi delovanja branže ...