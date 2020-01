V polsnu enigmatične avtorske glasbe  

Skupina Brest feat. Vesna Zornik je nedavno izdala drugi album V polsnu, ki je zelo soliden naslednik prvenca Nemi film. Zasedbo sestavljajo pevka Vesna Zornik, kitarist Samo Šalamon, bobnar Bojan Krhlanko in baskitarist Samo Pečar ter pesnica Kristina Kočan. Skupina bo album jutri ob 20. uri predstavila v okviru Cankarjevih torkov v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani. O novem albumu smo se pogovarjali s Šalamonom in Zornikovo. Tudi na drugem albumu so pesmi zasnovane v ustvarjalnem duetu Samo Šalamon Kristina Kočan. V kolikšni meri je V Polsnu korak naprej od albuma Nemi film?Samo Šalamon: Nov album je veliko bolj drzen ...