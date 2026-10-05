V trenutek ujeta čarovnija gledališkega odra

Na 9. mednarodnem tekmovanju v gledališki fotografiji Theatre Exposed sta po štiri nagrade prejeli fotografinji Mankica Kranjec in Darja Štravs Tisu. Mednarodni fotografski natečaj obstaja od leta 2018, in to s podporo mednarodnega združenja gledališč za otroke in mlade Assitej. Gre za natečaj, na katerem mednarodna žirija fotografov iz vsega sveta anonimno izbere najboljše gledališke fotografije v štirih kategorijah: portret, umetnost, odprta kategorija in umetniški gib. Zdenko Matoz Nedavno ste prejeli nagrade na mednarodnem tekmovanju v gledališki fotografiji. Koliko vama pomenijo mednarodna priznanja? Mankica Kranjec: Mislim, da sem že prešla fazo, ko sem hotela neko potrditev, ko sem hotela, da mi nagrade povedo, koliko sem vredna. To tekmovanje je še edino, na katero pošiljam ...