V znamenju mladostnosti in prestiža

Med 28. februarjem in 4. marcem bo v Ljubljani 6. Zimski festival, ki ga pripravlja Festival Ljubljana. V okviru njegovega pestrega – in po besedah direktorja Darka Brleka prestižnega – programa bodo letos izvedli prvo Mednarodno klavirsko tekmovanje Festivala Ljubljana. Ob tem so na današnji tiskovni konferenci napovedali še izid monografije ob 70-letnici Ljubljana Festivala, ki jo praznujejo vse do njegove 71. izvedbe to poletje.

Zimski festival bo odprl tenorist Rólando Villazon, vsestranski umetnik (tudi gledališki režiser, romanopisec, TV-osebnost), čigar glas in odrsko prezenco hvalijo tudi kritiki. V Timesu so ga opisali kot najbolj očarljivega diva našega časa, v Guardianu pa poudarili osupljivost njegovega umetniškega čuta, ki stremi k iskrenosti. S simfoniki RTV Slovenija bo pod vodstvom Alfonsa Scarana, šefa dirigenta Tajskega filharmoničnega orkestra, izvedel nekaj najlepših in najpopularnejših arij za tenor.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Pod taktirko Žive Ploj Peršuh bo na festivalu nastopil Slovenski mladinski orkester, ki redno nastopa tudi na Ljubljana Festivalu. Kot solista se mu bosta pridružila srbski violinist Robert Lakatoš in francoski klarinetist Arthur Stockel. Oba sta nabirala izkušnje v mladinskih orkestrih. Ti so platforma za druženje in izmenjavo znanj kot tudi zdravo tekmovalnost, je poudarila Živa Ploj Peršuh, ki želi, da se mladi glasbeniki tako afirmirajo, dosežejo uspeh, uporabijo svoje znanje ter se z veseljem, mladostnostjo in energijo postavijo ob bok umetnikom svetovnega slovesa.

Takšen je maestro Charles Dutoit, eden najbolj iskanih dirigentov na svetu. Medtem ko je na zadnjem Ljubljana Festivalu dirigiral izvedbi Berliozovega Faustovega pogubljenja, bo tokrat vodil Orkester Slovenske filharmonije, Zbor Slovenske filharmonije, Komorni zbor Ave, Festivalski zbor Virtuozi in Zbor Münchenske filharmonije pri izvedbi njegovega Rekviema. Berlioz je za delo, napisano po naročilu ob 7. obletnici francoske revolucije, predvidel 800-članski zbor in 300-člansko orkestrsko zasedbo. Z njihovo razporeditvijo je v pariški cerkvi Saint-Louis des Invalides ustvaril mogočen občutek prostorskosti. Posebna postavitev nastopajočih bo ob »zreducirani verziji« izvedbe Grande messe des mortes tudi v Cankarjevem domu, kjer bo oder »tokrat videti res majhen«.

Zagotavljanje pojavnosti

Festival se bo sklenil s finalom prvega mednarodnega klavirskega tekmovanja Festivala Ljubljana. Nanj se je prijavilo več kot sto kandidatov. Strokovna žirija jih je v tekmovanje uvrstila štiriindvajset iz šestnajstih držav, od tega dva iz Slovenije. Potekalo bo v treh etapah. V drugo se bo uvrstilo dvanajst, v finalno pa šest tekmovalcev. Spremljal jih bo Simfonični orkester RTV Slovenija z Ricardom Castrom. Zmagovalec bo prejel glavno nagrado v višini 30.000 evrov in priložnost nastopa na nekaterih pomembnejših recitalih in koncertih z orkestri po svetu.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Umetniški vodja tekmovanja, priznani italijanski pianist Epifanio Comis, je pri tem poudaril, da je tekmovanje del enega najpomembnejših festivalov v Evropi, kar bo zmagovalcu omogočilo vidnost in pojavnost. Tekmovalce bo ocenjevala strokovna žirija v sestavi Anne-Marie McDermott, Barry Douglas, Cyprien Katsaris, Violetta Egorova, Ick-Choo Moon, Robert Benz, Leonel Morales in Ricardo Castro. Predseduje ji Dubravka Tomšič-Srebotnjak. Prepričana je, da kot država moramo imeti takšno tekmovanje. Temeljilo bo izključno na kakovosti, poštenosti in pravičnosti. Kot je dodala, upa, da bodo koncerti v sklopu tekmovanja obiskani, mladi glasbeniki pa deležni podpore občinstva.