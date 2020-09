Vasko Atanasovski - Neusahljiva zdravilna moč glasbe

S koncertnim ciklom Glasbarium­ slovenski skladatelj in glasbenik­ Vasko Atanasovski nadaljuje­ in širi tradicionalne koncerte ­Melem, ki jih v Mariboru in v Ljubljani snuje in producira od leta 2016. Pred kratkim je v okviru­ tega cikla v obeh mestih nastopila sirska zasedba Basma & Orwa. Danes in jutri bo nastopil še ­BalKan duo.Serija koncertov Melem, v okviru katere nastopa kot organizator in glasbenik, je nastala v želji, da bi najmanj enkrat na leto organiziral večji tematski koncert. »Inspiracija so bile tudi dvorane – SNG Drama Ljubljana, Narodni dom in dvorana Union Maribor –, produkcijo je bilo mogoče izpeljati v ...