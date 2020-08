Več izbire za občinstvo

V Slovenski filharmoniji (SF) nikoli ni dolgčas. Marca se je (ponovno) zgodila menjava na vrhu, s čimer je vršilec dolžnosti direktorja in umetniškega vodje Orkestra Slovenske filharmonije postal oboist Matej Šarc. Daljši oddih od koncertnih prireditev pred občinstvom so filharmoniki izkoristili za popolno prenovo tako programa kot celostne podobe. Namesto dolgoletnega modrega, oranžnega in vokalnega abonmaja lahko od jeseni pričakujemo šest novih abonmajskih sklopov, in sicer Vokalno-instrumentalni program (VIP), Pretežno vokalni cikel (PVC), Družinske koncerte (DA!), Filharmonične klasične koncerte (FKK), Same ...