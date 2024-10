Več kot le večer bobnov in basa

V nadaljevanju preberite:

V ljubljanskem Kinu Šiška bosta v sredo nastopila ameriška glasbenika, basist Tom Kennedy in bobnar Dave Weckl. Svoji izjemno energični komunikaciji in odrski prezenci dodajata angažirane, improvizirane pasaže, v katerih kvartet prepleta različne glasbene žanre, od funka, jazza, rocka, soula do latinskoameriške glasbe.