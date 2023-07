Večinski del ustvarjanja je igra, prepuščanje toku

V nadaljevanju preberite:

Kako igrive, drzne in eksperimentalne glasbene poteze združiti s tremi ženskimi poosebitvami posmrtnega življenja, sliko Sardanapalova smrt in romanom Alamut? V Triptichu na to – v treh jezikih – odgovarja glasbenica Astrid Kljun, ki bo z zasedbo pod imenom Astrid- svoj EP nocoj predstavila v Gali Hali, jutri in v nedeljo pa na festivalu Floating Castle.