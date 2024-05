Sting občinstvu ponudil uspešnic, kolikor se je dalo

Na svojem četrtem ljubljanskem koncertu, od teh tretjem v dvorani Stožice, je Sting pripravil pregled svojega ustvarjalnega dela, ki obsega nekaj večnih pesmi, ki so postale del svetovne glasbene zakladnice.

Turnejo je poimenoval Sting 3.0, ker jo je zastavil povsem drugače kot mnoge prejšnje. Tokrat je nastopil le kot del tria, seveda ne tria The Police, temveč s kitaristom in dolgoletnim sodelavcem Dominicom Millerjem in bobnarjem Chrisom Maasom, ki je pred tem bil angažiran kot bobnar na turnejah zasedbe Mumford & Sons.

Predstavil je svoje pesmi, tako iz obdobja The Police kot iz njegove solokariere, oguljene do bistva, brez dodatne navlake. Pa tudi serijskega menjavanja inštrumentov ni bilo. To je bil koncert power rock tria in za mnoge precejšnje presenečenje.

Ljubljano je obiskal dva dneva po Zagrebu, kar je presenetljivo, kajti koncerte tako velikih glasbenih zvezd praviloma ne delajo na tako kratkih razdaljah. Evropski del turneje, ki jo je začel 25. maja v Dresdnu, pa nadaljuje z jutrišnjim koncertom v Budimpešti.

Program največjih uspešnic

Koncertni program je Sting sestavil uravnoteženo med solomaterialom in pesmimi, ki jih je izvajal s The Police. Začel je s pesmijo njegove nekdanje skupine Voice Inside My Head, ki jo izvaja v živo prvič po letu 2006. Nadaljeval je s poklonom prejšnji zasedbi s pesmima Synchronicity II in Message in a Bottle, prvo pravo uspešnico večera. Skupaj je izvedel 21 pesmi, program pa je večinoma zvenel kot izbor the best of. To seveda ni niti ni tako presenetljivo, kajti Sting je glasbenik svetovnega formata, ki je napisal res veliko izjemnih pesmi, ki so z leti postale del nas.

Ljubljano je obiskal dva dneva po Zagrebu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Tako je med drugimi izvedel Fields of Gold, Tea in the Sahara, Englishman in New York, Can't Stand Losing You, Reggatta de Blanc, Shape of My Heart, Walking on the Moon, So Lonely, Desert Rose, King of Pain in za konec rednega programa še veličastno Every Breath You Take. Seveda pa sta manjkali še najmanj dve pesmi. Tako je dodatek začinil z eno največjih pesmi skupine The Police Roxanne in pa z najlepšo balado, ki jo je napisal, in sicer Fragile, ki jo je odigral z elektroakustično kitaro.

Koncert v celoti je bil poklon lastnim koreninam, ko si je Sting v triu The Police še s kitaristom Andyjem Summersom in bobnarjem Stewartom Copelandom utiral glasbeno pot. Takrat se je uveljavil termin beli reggae, ko so novovalne rock skupine brez temnopoltih članov močno dodajale elemente reggaeja svoji glasbi. The Police oziroma Sting pa so bili tak vzorčni primer. To je na sinočnjem koncertu Sting tudi poudaril s fragmenti pesmi No Woman, No Cry, ki jih je vpletel v pesem So Lonely.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Sting se je zavestno odločil, da ne bo kompliciral, in je ponudil uspešnic, kolikor se je dalo. Tako s svojih zadnjih albumov v program ni uvrstil nobene pesmi.

Sinočnji Stingov koncert je bil tudi zvočno korekten. Njegov prvi koncert v dvorani Stožice, ko je nastopil s simfoničnim orkestrom, je bil namreč zvočna katastrofa, kajti takrat se je vsak ton slišal najmanj dvakrat, tako močan odmev je bil.