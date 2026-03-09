Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Občinstvo bodo očarali romantični balet Romeo in Julija, razkošna opera Turandot, duhovita mojstrovina Seviljski brivec ter energični muzikal Evita: štiri odrske uspešnice, ki bodo v poletnem festivalskem vzdušju znova dokazale, zakaj opera in balet ostajata med najbolj očarljivimi umetniškimi doživetji.

Turandot FOTO: Festival Ljubljana

V nedeljo, 21. junija, bo festival odprla opera Turandot, ki je produkcija orkestra Opere SNG Maribor, oblikoval pa jo je režiser Filippo Tonon. V zadnjem velikem delu Giacoma Puccinija, ki letos praznuje stoto obletnico prve uprizoritve, bosta v glavnih nastopila Rebeka Lokar kot kitajska princesa, ki snubce preizkuša s svojimi ugankami, in Jusif Ejvazov kot princ, ki edini prestane njene izzive in osvoji njeno srce.

Nadaljujemo z muzikalom Evita avtorjev Andrewa Lloyda Webbra in Tima Rica, ki se po uspehu v SNG Maribor seli v ljubljanske Križanke. V začetku julija, natančneje 6., 7., 8. in 10., bomo priča odrski magiji nastopov Sabine Cvikl v vlogi vsestranske in karizmatične Evite in Mika Sterlinga, ki bo upodobil njenega moža, Juana Perona.

Seviljski brivec FOTO: Festival Ljubljana

Gledališče La Fenice iz Benetk bo 15. in 16. julija 2026 v Cankarjevem domu v Ljubljani gostovalo z opero Gioachina Rossinija, Seviljski brivec. Opera pripoveduje zgodbo o grofu Almavivi, ki s pomočjo brivca Figara snubi Rosino, in velja za eno najbolj priljubljenih komičnih oper, ki je hitro osvojila srca ne le italijanskega, temveč svetovnega opernega občinstva.

Cikel baletnih in opernih del pa zaključujemo z baletom Romeo in Julija skladatelja Sergeja Prokofjeva, ki si ga bomo lahko 24. in 25. avgusta ogledali v Cankarjevem domu. Zgodba o zaljubljencih iz Verone je zaznamovana z izrazito dramsko zasnovo, značilno melodiko in ostrimi ritmi, izvedena v novi uprizoritvi koreografinje Španke Asun Noales in glasbeni izvedbi Simfoničnega orkestra Avditorija Alicante ADDA pod vodstvom dirigenta Josepa Vicenta.

Romeo in Julija FOTO: Festival Ljubljana

Več informacij o drugih prireditvah 74. Ljubljana Festivala najdete na spletni strani ljubljanafestival.si, kjer lahko kupite vstopnice, prav tako pa so na voljo tudi pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in drugih Eventimovih prodajnih mestih. Člani Kluba Festivala Ljubljana so v času predprodaje za dogodke 74. Ljubljana Festivala, ki traja do 1. aprila, upravičeni do 20 odstotkov popusta, v redni prodaji pa do 10 odstotkov popusta. Popust ne velja za koprodukcije. V Klub se lahko včlanite tukaj.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana