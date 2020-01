FOTO:»Vesela dihurčka« proslavljata polnoletnost

Poslušalci alternativne glasbe gotovo poznajo organizatorski tandem Dirty Skunks. Njima se lahko zahvalimo, da se nam na koncerte ni vselej treba voziti do prestolnic naših sosedov. V prvem desetletju delovanja sta pripravila več kot 300 dogodkov ter gostila še enkrat toliko domačih in tujih skupin. V naslednjih osmih letih sta izpeljala še od 50 do 60 koncertov na leto ter sodelovala z okoli 1500 glasbeniki z vsega sveta.»Vsakega koncerta, ki ga organizirava, se lotiva z enako vnemo, kot da je to edini koncert. Obožujeva te alternativne težkometalne, hardcore punk, stoner rock in druge underground podžanre, in ravno to naju loči ...