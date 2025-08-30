Glasba od panonskih ravnic do mestnih odrov

Galerija
Neomejen dostop | že od 14,99€
Vlado Kreslin se je z leti oblikoval v poseben slovenski kulturni fenomen, čigar energija in življenjska, ustvarjalna ter izvajalna sla ne pojenjata. Obstaja reklo, da če Kreslin ni bil gost na koncertu, koncerta kot da ni bilo. No, morebiti res nekoliko pretiravamo, vendar je ta ljubljanski Prekmurec z vsemi svojimi bandami in številnim raznolikimi gosti v živo vedno atrakcija. Gotovo bo tako tudi danes zvečer v ljubljanskih Križankah, ko bo nastopil ob spremljavi Malih bogov in Beltinške bande, domačih pevk Masayah, Marine Martensson in Ajdine Kreslin ter gostje iz Irske Mary Coughlan.
Komentarji