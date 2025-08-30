Glasba od panonskih ravnic do mestnih odrov

V nadaljevanju preberite:

Vlado Kreslin se je z leti oblikoval v poseben slovenski kulturni fenomen, čigar energija in življenjska, ustvarjalna ter izvajalna sla ne pojenjata. Obstaja reklo, da če Kreslin ni bil gost na koncertu,­ koncerta kot da ni bilo. No, morebiti res nekoliko pretiravamo, vendar je ta ljubljanski Prekmurec z vsemi svojimi bandami in številnim raznolikimi gosti v živo vedno atrakcija. Gotovo bo tako tudi danes zvečer v ljubljanskih Križankah, ko bo nastopil ob spremljavi Malih bogov in Beltinške bande, domačih pevk Masayah, Marine Martensson in Ajdine Kreslin ter gostje iz Irske Mary Coughlan.