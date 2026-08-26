Imer Traja Brizani: Vse moje partiture so en sam velik spev ljubezni

Skupina Amala pod vodstvom Imerja Traje Brizanija bo v ljubljanskih Križankah 31. avgusta praznovala 30 let delovanja. Ustvarja glasbo, ki povezuje romsko tradicijo, jazz in orkestralni zvok. Na jubilejnem koncertu, ki ga bosta povezovali Violeta Tomić in Mojca Mavec, se bodo zasedbi pridružili Big Band RTV Slovenija in Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla ter številni gostje. O pomenu in razvoju zasedbe Amala ter romske glasbe smo se pogovarjali s skladateljem, basistom, muzikologom in doktorandom muzikologije ter romologije Imerjem Trajo Brizanijem.