Vsi temačni odtenki črnine

Danski glasbenik Anders Trentemøller je ponovno priteg­nil veliko občinstva in razprodal Kino Šiška kot ob prvem obisku februarja 2017. Z zasedbo je prikazal mojstrsko ustvarjanje temačnih atmosfer, ki so se prelivale od počasnih megličastih do udarnih plesnih. Glasba Danca, rojenega leta 1972, ustvarja most med atmosferskim dark rockom in alter discom iz osemdesetih let prejšnjega stolet­ja s sedanjostjo. Njegovi koncerti zvenijo kot učna ura razvoja evropske elektronske glasbe temnejših odtenkov.