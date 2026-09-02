Vstopnice za punkrockerski festival na Sotočju razprodali v eni uri

Tolmin je znova dokazal, da ostaja ena najbolj priljubljenih in stabilnih festivalskih destinacij v Evropi. Organizatorji festivala Punk Rock Holiday so včeraj, 1. septembra, doživeli nepredviden odziv, saj so vstopnice za prihajajočo izdajo festivala PRH 2.7 pošle v pičlih šestdesetih minutah, ne da bi javnost predhodno spoznala vsaj eno samo nastopajoče ime.

Andrej Sevšek pravi, da so s spoštovanjem pravil ter sistematičnim urejanjem hrupa, prometa in odpadkov dokazali, da so odgovoren partner lokalni skupnosti. FOTO: Dejan Javornik

Ta bliskoviti uspeh po besedah soorganizatorja Andreja Sevška pomeni predvsem neverjeten izraz zaupanja. »Obiskovalci so kupili vstopnice za dogodek, katerega glasbenega programa sploh še ne poznajo. To za ekipo predstavlja velik kompliment, a hkrati tudi ogromno odgovornost. V Tolminu se namreč že leta potrjuje trend, da obiskovalci ne kupujejo več zgolj vstopnic za koncerte, temveč celotno izkušnjo in preživljajo svoj letni dopust. Ustvarila se je zvesta skupnost, ki se na Sotočje vrača že desetletje ali več, pri čemer je festivalski teden postal večji od samega seznama nastopajočih skupin.«

Obiskovalci so kupili vstopnice za dogodek, katerega glasbenega programa sploh še ne poznajo.

Omejeni število obiskovalcev

Kapaciteta festivala ostaja strogo omejena na 5000 obiskovalcev. Čeprav je to mejo danes formalno določila Občina Tolmin, so se organizatorji za takšno velikost zavestno odločili že pred leti. Ko je bil festival leta 2017 ob nastopu skupine The Offspring razprodan v desetih urah, so bili pritiski javnosti in partnerjev po širitvi na 10.000 ali več obiskovalcev izjemno veliki.

»Ker je bila ekipa vključena tudi v produkcijo festivala Metaldays, smo dobro poznali posledice podvojitve zmogljivosti, kot so večja gneča na plažah, prometni zastoji in prevelik pritisk na lokalno infrastrukturo. Zato smo se odločili za ohranitev manjše kapacitete ter s tem zaščitili avtentično festivalsko izkušnjo,« pojasnjuje Sevšek.

Raj ob Soči za vse čute FOTO: Roberto Pavic/PRH

Enako ključna je bila odločitev o ukinitvi dnevnih vstopnic. Čeprav dnevni obiskovalci prinašajo najhitrejši prihodek, je usmeritev v izključno tedenske vstopnice spremenila festival v pravo počitniško destinacijo. Obiskovalci pridejo za ves teden, se družijo, kopajo v Soči in raziskujejo okolico, pri čemer si mnoge družine v Tolminu organizirajo daljše poletne počitnice.

Daljše bivanje obiskovalcev se odraža tudi v manjšem vplivu na okolje. Ker prihod 5000 ljudi poteka postopoma, ne nastajajo nenadne prometne konice, večina dogajanja pa je umaknjenega južno od obvoznice, kar razbremenjuje mestno jedro.

Ekološka naravnanost festivala se kaže tudi v uporabi povratnih pralnih kozarcev in biorazgradljive embalaže za prehrano. Z razdeljevanjem žepnih pepelnikov se je količina cigaretnih ogorkov na tleh zmanjšala za več kot 90 odstotkov, kamp pa je povsem očiščen že eno uro po odhodu obiskovalcev. Poleg tega organizatorji pripravijo približno 150 šotorov za najem za goste, ki pripotujejo z letalom, s čimer preprečujejo kupovanje in zapuščanje opreme za enkratno uporabo.

Varnost in odprtost

Poleg ekološke note organizacija poudarja tudi varnost in odprtost. Na prizorišču ni zaščitnih ograj pred glavnim odrom, kar odpravlja pregrado med izvajalci in publiko, za dobro počutje in pomoč v stiski pa ves čas festivala, 24 ur na dan, skrbi specializirana ekipa Rejv Utopija.

Poleg turističnega obiska festival prinaša neposredne finančne koristi lokalni skupnosti. S povišanjem festivalske takse za dva evra na obiskovalca Punk Rock Holiday v občinski proračun na leto prispeva približno 40.000 evrov. Skupaj z drugimi dogodki na prizorišču se iz tega naslova v proračun steče okoli 100.000 evrov na leto. Dodatno organizatorji neporabljena sredstva z obiskovalčevih festivalskih kartic preusmerjajo neposredno lokalnim kulturnim in športnim društvom, kar na leto pomeni od 10.000 do 15.000 evrov pomoči.

Festival vse bolj postaja tudi kraj družinskih počitnic gostov z vsega sveta. FOTO: Roberto Pavic/PRH

Organizatorji si želijo na Sotočju ostati tudi po izteku dogovorov leta 2027. Kot poudarja Sevšek, so z doslednim spoštovanjem pravil ter s sistematičnim urejanjem hrupa, prometa in odpadkov dokazali, da so odgovoren partner lokalni skupnosti. Razprodaja festivala v eni sami uri pa daje jasen signal, da si obiskovalci z vsega sveta Punk Rock Holiday v Tolminu še naprej močno želijo.