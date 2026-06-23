Kako je poglavarjeva vnukinja postala afriška levinja

Wiyaala je večkrat nagrajena glasbenica iz kraja Funsi v severozahodni Gani in ena od največjih zvezdnic afriške glasbe. Njeno ustvarjanje povezuje zahodnoafriško tradicionalno glasbo, sodobni afropop ter zahodno pop glasbo. Dobila je vzdevek­ afriška levinja. Slišite jo lahko­ v dveh uspešnicah skupine Laibach.

Z zasedbo The Yaga Yagas, ki jo sestavljajo slovenski glasbeniki, kitarist Miha Petric, klaviaturist Nejc Škofic, baskitarist Jošt Lampret in bobnar Žiga Kožar, bodo jutri začeli slovensko turnejo v Kosovelovem domu v Sežani. Predstavili bodo nov album Segerige.