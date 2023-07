Z Wagnerjevim Parsifalom se bo začel festival v Bayreuthu

S produkcijo opere Parsifal se bo v bavarskem Bayreuthu začel vsakoletni festival glasbe Richarda Wagnerja. Uvodno predstavo je režiral Jay Scheib, glasbeno jo bo vodil dirigent Pablo Heras Casado. Po tradiciji se bodo na Zelenem griču izmenjevale uprizoritve več Wagnerjevih oper do izteka festivala 28. avgusta.

Wagner je Parsifala uglasbil po mitu o iskanju svetega grala, v produkciji ameriškega režiserja pa bo delo prikazano v obogateni resničnosti. Dogajanje na odru bodo dopolnjevali virtualni elementi z uporabo VR-očal, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V naslovni vlogi bo letos nastopal avstrijski operni tenorist Andreas Schager, ki bo nadomestil tenorista z Malte Josepha Calleja, ki je v tej produkciji pel v preteklem letu. Enainpetdesetletni Avstrijec je na bayreuthskem festivalu prvič nastopil v vlogi Parsifala leta 2016.

Odprtja festivala se bosta udeležili tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, ki je že vrsto let gostja festivala in velja za ljubiteljico Wagnerjevih oper, ter predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Mesto Bayreuth pa tudi sicer vsako leto na začetek te svetovno znane prireditve povabi osebnosti s področja politike, kulture in gospodarstva.

Več Wagnerjevih oper se bo izmenjevalo do 28. avgusta. FOTO: Shutterstock

V nadaljevanju bo festival ponudil še sedem oper oziroma glasbenih dram iz Wagnerjevega opusa, poleg Tannhäuserja, Tristana in Izolde ter Letečega Holandca oziroma Večnega mornarja ponovno tudi celotno operno tetralogijo Nibelungov prstan, ki vključuje dela Rensko zlato, Valkira, Siegfried in Somrak bogov. Na oder jo je postavil režiser Valentin Schwarz.

Njegova uprizoritev prstana je bila ob lanski premierni uprizoritvi sprejeta kot kontroverzna in je v gledališki dvorani po pisanju DPA sprožila proteste. Eden od kritikov jo je, denimo, označil za »koherentno nekoherentnost« oziroma za »konstruktivno nespoštljivo«.

Festivalski program se je v bavarskem mestu uradno začel v ponedeljek. Umetniška vodja Katharina Wagner je vanj tudi tokrat umestila dogodek na prostem z brezplačnim vstopom. Ob vznožju festivalskega griča je festivalski orkester pod vodstvom dirigenta Markusa Poschnerja izvedel glasbo, ki je podobno kot Wagnerjeva pretresala meje svojega časa in poskrbela za nekaj novega. Poleg Wagnerjeve je bilo tako mogoče slišati še glasbo Dmitrija Šostakoviča, Albana Berga, Kurta Weilla, Giuseppeja Verdija in skupine Aerosmith.