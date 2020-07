FOTO:Z zaletom Michaela Jordana

Pred slavno žirijo

Športni duh

Polfinalnemu nastopu Kristijana Krajnčana bo mogoče prisluhniti prek spleta 9. julija zvečer. Foto osebni arhiv

Zbigniew Seifert Jazz Competition­ velja za pomembno glasbeno tekmovanje za jazz violino, violo­ in violončelo. Letos bo na Poljskem potekalo četrtič, v polfinalu je med štirinajsterico tudi ­violončelist in bobnar Kristijan Krajnčan.Zbigniew Seifert je bil priznani poljski jazzovski violinist, ki je slovel po progresivnem jazzovskem izrazu na svojem inštrumentu. Navdihoval se je pri Johnu Coltranu in je veljal za »Coltrana na violini«. Bil je stalni član zasedb trobentača Tomasza Stańka, potem je njegovo kariero prezgodaj pretrgala bolezen in leta 1979 je, star komaj 32 let, umrl za rakom. V spomin nanj sta bila ustanovljena fundacija in glasbeno tekmovanje, z željo spodbujati in odkrivati največje talente na sodobni godalni jazzovski sceni.Na tekmovanje se lahko prijavijo godalci, mlajši od 38 let, ki se predstavijo s Seifertovimi kompozicijami in skladbami po lastni izbiri. V polfinale se ponavadi uvrsti od 12 do 14 godalcev z vsega sveta, ki se potegujejo za denarne nagrade. Prva nagrada prinaša 10.000 evrov, druga 5000 in tretja 2000 evrov. Podelijo tudi nagrado občinstva, ki bo letos lahko glasovalo prek spleta, kamor je koronavirus potisnil tekmovanje. Letošnje polfinalne in finalne nastope bodo v živo prenašali na spletni strani ­ seifertcompetition.com in facebooku. Polfinale bo 8. in 9., finale pa 10. julija.Žirijo sestavljajo priznani glasbeniki Ernst Reijseger, nizozemski violončelist, ki med drugim piše glasbo za filme režiserja Wernerja Herzoga, Miroslav Vitouš, češki kontrabasist, ki je sodeloval z velikani jazza, verjetno pa je najbolj znan kot del tria Chicka Coree in soustanovitelj skupine Weather Report, ter Seifertov sodobnik, violinist in saksofonist Michał Urbaniak,­ ki je ponesel poljski jazz v New York in igral tudi na albumu Tutu Milesa Davisa.Kristijan Krajnčan, ki se je v zad­njih letih povsem posvetil solo projektu Drumming Cellist, v katerem igra izmenično na violončelo in bobne (ob tem uporablja tudi efekte, kot je looper), se je leta 2012 kot prvi Slovenec, ki je prišel med dvanajst polfinalistov, preizkusil na prestižnem tekmovanju Thelonious Monk Jazz Competition v Washingtonu. Takrat kot bobnar. Bobne je študiral na jazzovskem konservatoriju Prins Claus v nizozemskem Groningenu, a violončelo je bil njegov vstopni inštrument v svet glasbe. Pozneje se je posvetil skladanju filmske glasbe in celo filmski režiji (lani je na Festivalu slovenskega filma debitiral s kratkim filmom Potop).Po izkušnji iz Washingtona je bil prepričan, da je zaključil s tekmovanji, saj se je z violončelom, ko je še študiral klasično glasbo, udeležil številnih tekmovanj, ki so, kot je poudaril, »nekakšen standard za vsakega klasičnega glasbenika in ti tudi pomagajo glasbeno napredovati s konkretnim ciljem«.Jazzovski svet je v tem pogledu manj tekmovalno naravnan. Težko je namreč kvantitativno izmeriti boljši svobodni izraz. Kaj ga je torej prepričalo, da se je kljub odločitvi znova preizkusil med najboljšimi? »Prijatelj George Dumitriu, romunski violinist in kitarist, mi je omenil Seifertovo tekmovanje za jazz godala, ki se ga je udeležil pred dvema letoma. Ostali so mu odlična izkušnja in poznanstva s številnimi glasbeniki, s katerimi je pozneje igral na turneji. Zdelo se mi je, da je moje igranje jazz violončela slabše od bobnov, zato sem si rekel, morda bo to dobra 'brca', da ga izboljšam in predvsem – če se mi bo uspelo uvrstiti v polfinale – dodatna motivacija za napredovanje v improvizaciji na violončelu. To se je pokazalo za zelo resnično, zlasti zdaj, ko se je vse ustavilo in ko se glasbi in kulturi ne pišejo rožnati časi,« je povedal Krajnčan, ki sicer meni, da si z voljo in trudom lahko ustvariš pogoje tudi v najtežjih razmerah.Navdih je našel – v športu. Med pripravami na tekmovanje ga je motiviral športni dokumentarec o Michaelu Jordanu The Last Dance (Zadnji ples) in tako – športno – je tudi zastavil obdobje pred tekmovanjem. »Vadim vsak dan, ne glede na to, ali imam inspiracijo. Glasbo sem vzel kot šport in vsakodnevno ustvarjalnost kot dnevni trening. To veliko bolje vpliva na moje počutje, hkrati pa upam, da bom s tem razvil več moči in lastne volje.«Med pripravami mu stoji ob strani žena, sicer klasična pianistka, Bolgarka Carina Marinkova Krajnčan, s katero vsaka dva dni priredita generalko in prediskutirata izvedbo. »Pomaga mi z nasveti, ima namreč odličen občutek za detajle in pregled nad glasbenim lokom vseh kompozicij z nastopa,« je povedal Krajnčan, ki je za tekmovanje izbral dve kompoziciji Zbigniewa Seiferta in jih sam prearanžiral ter dve lastni skladbi.