FOTO:Začeti pri sebi, v svoji hiši

Velenjski Newyorčan je sredi ­pestrega obdobja. Ujeli smo ga ravno,­ ko se je vrnil iz Los Angelesa, kjer je bil na podelitvi grammyjev z ženo Melisso Aldana, ki je bila nominirana za to prestiž­no glasbeno nagrado. Ukradli­ smo mu uro časa pred odhodom v New Orelans na turnejo. Konec­ februarja bo prišel domov in z udeleženci delavnice Kreativna­ jazz klinika Velenje nesebično delil poznanstva z najboljšimi glasbeniki našega časa. Seveda je ves na trnih, ker bo čez nekaj dni pri založbi Whirlwind Recordings­ ­izšel njegov deseti album, ki so ga ameriški kritiki že opazili in pohvalili. V New Yorku živite sedem let. ...