Zadnji kul jazzist

Korona virus je spet terjal žrtve v glasbenem svetu. Po zapletih z boleznijo covid-19 je v sredo podlegel tudi legendarni jazzovski saksofonist Lee Konitz. V newyorški bolnišnici je umrl v 93-letu starosti. Bil je eden pomembnejših glasbenikov preteklega stoletja, ki je v štiridesetih letih na tenor saksofonu razvijal samosvoj zvok, v obdobju, ko so vsi želeli igrati kot Charlie Parker.Nekaj posebnega je v njegovem zvoku slišal tudi Miles Davis in ga konec štiridesetih povabil v svoj nonet. Tako je Konitz postal del znamenite zasedbe, ki je posnela prelomno jazzovsko ploščo Birth of the Cool in ustoličila podžanr, imenovan cool jazz. Konitz je bil še zadnji živeči glasbenik Milesovega znamenitega noneta.Rojen v Čikagu leta 1927, staršem avstrijskega in ruskega porekla, je pri enajstih letih najprej začel igrati klarinet, potem pa ga zamenjal za tenor saksofon. V glasbo se je vedno trudil vnesti čim več presenečenj in je improvizacijo jemal zelo resno in dobesedno. »Improvisare, po latinsko pomeni nepredvideno, torej nenaučeno, ne pripravljeno vnaprej,« je odgovarjal novinarjem, ko je opisoval srž jazzovske glasbe. Konitz je sodeloval s pomembnimi sodobniki, kot so Dave Brubeck, Ornette Coleman, Charles Mingus, Gerry Mulligan, Elvin Jones, Brad Mehldau in Paul Motian in kot vodja zasedb posnel nepregledno število albumov.Konitz je veljal za glasbenika, ki ne dela kompromisov. Nikoli ni veliko zaslužil. Ni imel publicista, managerja, celo e-poštnega računa ne. A mu dela nikoli ni zmanjkalo. Pri nas je na Jazz festivalu Ljubljana prvič nastopil leta 1968 s svojim jugoslovanskim triom z Miljenkom Prohasko in Silvijem Glojnarićem, zadnjič pa leta 2007 s svojim nonetom, ko je praznoval tudi svojo osemdesetletnico.