zalagasper: Končno prvenec domačega dream popa  

in, ki po novem delujeta pod imenom zalagasper , bosta danes ob 20. uri v ljubljanskem Kinu Šiška predstavila svoj prvenec 4. Album, ki je izšel tudi na vinilu, ima slovensko in angleško stran s po štirimi avtorskimi skladbami in eno priredbo.Zala Kralj: V Sloveniji naju še vedno večinoma kličejo Zala in Gašper. Ko sva bila v Izraelu na Izboru za pesem Evrovizije, sva imela veliko intervjujev s tujimi novinarji in so nekateri imeli težave z izgovarjanjem najinih imen in priimkov. Želela sva poenostaviti ime, in ker sva imela nekaj socialnih omrežij imenovanih zalagasper, pa tudi elektronsko pošto sva tako podpisovala, sva se odločila zanj.Gašper Šantl: Pa je šel moj š. V Sloveniji bova vedno Zala in Gašper, to sva tudi v svojih srcih in v potnih listih. (Smeh.) Ljudem v tujini je tako bolj udobno izgovarjati najino ime.Zala Kralj: Ne, ker sva s njimi začela sodelovati avgusta 2018 in smo sodelovali že leto dni, ko sva si spremenila ime. Kot zalagasper sva predvsem tujcem, še posebej novinarjem, olajšala komunikacijo z nama, saj so prej običajno bili v zadregi zaradi izgovarjave.Gašper Šantl: To je bila povsem najina odločitev, založba ni imel nič pri tem. Smo si pa ekipno prizadevali, da bi se projekt širil, in je to bil logičen korak.Pravzaprav sva upala, da ne bo nihče tega opazil. (Smeh.) Na socialnih omrežjih ni nihče tega opazil, vendar je bilo v medijih kar nekaj člankov na to temo. Mogoče se je ljudem zdelo hecno, da sva se preimenovala, češ, da je to še nekaj, s čimer lahko pritegneva pozornost medijev.Zala Kralj: (Smeh.) Ko sva imela tretjo pesem S teboj, sva ugotovila, da se vse najine pesmi končajo na i. Tako sva jo poimenovala S teboi. Potem je sledila še Sebi. Ko sva vse pesmi zapakirala v EP, sva dala naslov Štiri. Ko pa sva se odločila, da se bova preizkusila tudi v angleščini, sva naredila štiri angleške pesmi, kar je bil najin EP Four, ko pa sva vse to združila, je nastal album 4, z mednarodnim naslovom.Gašper Šantl: Glavni razlog za to pa je, po mojem, da je to Zalina najljubša številka.Gašper Šantl: To so Novo sonce, Me & My Boi, Box in Hazey. Novo sonce je priredba pesmi skupine Dan D, Hazey pa britanske skupine Glass Animals. Ponosna sva, da so oboji izvajalci potrdili najini priredbi.Na tem albumu so le še štiri neslišane oziroma neizdane pesmi, to pa zato, ker sva želela pesmi, na katere sva najbolj ponosna, skupaj izdati kot album, tudi vinilni. To mogoče v tem trenutki niti ni videti tako smiselno, ampak v vsako pesem je bilo vloženega maksimalno truda in časa, vendar pa, ko bo nekdo čez pet, deset ali več let poslušal ta album od začetka do konca, bo, upam, ugotovil, da je to dober in celovit izdelek.Album je povzetek tega, kar sva naredila doslej, je mejnik, saj nimava nobene pesmi na zalogi.Od zdaj naprej bova ustvarjala v slovenščini, ker sva ugotovila, da se tako najlažje izražava. Pa še uspelo nama je, da so najine pesmi v slovenščini dobro poslušane tudi v tujini. Večinoma celo bolj kot angleške, tako da imava zdaj možnost ustvarjanja pesmi v slovenščini tudi za tuji trg.Zala Kralj: Skladbo Novo sonce sva izvedla na Izštekanih 25, kjer sva dobila nalogo, da prirediva eno njihovo skladbo, ker ima motive, ki jih sama rada uporabljava v pesmih. Dan D so bili zelo veseli, saj je ta pesem čudovita in je bila iz nekega razloga spregledana.Gašper Šantl: Še preden sva napisala prvo pesem, sva vedela, da bova prišla do trenutka, ko se bova hotela preizkusiti tudi v angleščini. Z Evrovizijo se je ponudila popolna priložnost za to. Tako sva takrat izdala skladbo Come To Me, najino prvo pesem v angleščini. Za album pa sva napisala še tri avtorske pesmi v angleščini. Tako da ima album slovensko in angleško stran s po štirimi avtorskimi skladbami in eno priredbo.