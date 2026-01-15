Več kot 70 tolkalcev bo znova zavzelo žalski oder

Tradicionalno bo v Žalcu konec meseca, od 23. do 25. januarja, ropotalo. Organizatorji mednarodnega festivala tolkalnih skupin BUMfest so ponosni, da jim je tokrat uspelo privabiti v mesto zelenega zlata tajvansko skupino JU Percussion Group, ki po navedbah umetniškega direktorja festivala Dejana Tamšeta sodi med deset najboljših tolkalnih skupin na svetu. Kot vedno bodo festival začeli z matinejama, ki sta razprodani že več mesecev.

Tajvanska skupina je pred nekaj dnevi praznovala 40-letnico delovanja. Združuje dvajset tolkalcev in tri rezidenčne skladatelje. Za sabo imajo več kot 3500 nastopov v 35 državah, v njihov izobraževalni sistem je bilo vključenih okoli 160.000 učencev tolkal, naročenih jim je bilo 278 novih glasbenih del. »Imajo neomejena sredstva za inštrumente, pogoje imajo fantastične, takšne, o kakršnih lahko šole ali orkestri le sanjajo. To je pač Tajvan. Tudi zato bomo festival v nedeljo, 25. januarja, sklenili z njimi, bodo nekakšen vrhunec. S strokovnega stališča gre za najboljšo zasedbo, ki je bila kdaj na BUMfestu,« je poudaril Tamše.

BUMfest bo v petek, 23. januarja, odprla afriško-avstrijska zasedba Louis Sanou & Les Cinq Frères. FOTO: arhiv BUMfesta

Prav zaradi tajvanske skupine so prvič raztegnili program na nedeljo zvečer, saj bo zasedba prišla v Slovenijo tik pred koncertom, nato bo nadaljevala evropsko turnejo. Prav to je bil razlog, da so jih lahko dobili, je pojasnil Tamše. »Naš Tomaž [Lojen, Slovenski tolkalni projekt] je bil pred leti na Tajvanu v krogu študentov zagrebške akademije in že takrat je razlagal, da tajvanski tolkalci živijo v svojem svetu. Da imajo sto marimb na odru, toliko jih cela Slovenija ne bo imela. Ker je vse tako predimenzionirano, se nam je zdelo nedosegljivo. Poleti me je poklicala njihova agentka in povedala, da prihajajo v Evropo in ali bi lahko v nedeljo, 25. januarja, izvedli koncert.« Na žalskem odru ne bo sto marimb, so pa kakšne druge zahteve, je povedal Tamše. »Recimo osem lokov za kontrabas. Pa ritualni, meditativni lonci, želja je bila dvajset odlagalnih mizic za palice … To je njihova natančnost, da je vse na svojem mestu.«

Afriški ritmi in nizozemska sproščenost

Festival bo 23. januarja odprla skupina Louis Sanou & Les Cinq Frères, ki so jo ustanovili leta 2005 v Burkini Faso, toda člani zadnja leta delujejo na Dunaju, kjer ustvarjajo pristno afriško glasbo. Kot je zapisano v programski knjižici, vsi glasbeniki prihajajo iz družine griotov, tako imenovanih zahodnoafriških trubadurjev. Igrajo na tradicionalne inštrumente, kot so džembe, dunduni, balafoni …, in sodobne. Skupina bo dopoldne nastopila na dveh matinejah, videlo jih bo več kot 800 otrok iz šol v savinjski regiji. Tamše je povedal, da sta bili letošnji matineji polni že konec junija lani. »Zlahka bi napolnili še tretji matinejski koncert, ampak to bi bilo za skupino, ki bi nastopila zvečer, preveč naporno.«

Vrhunec BUMfesta bo koncert tajvanske zasedbe JU Percussion Group, ki bo nastopila v nedeljo, 25. januarja. FOTO: arhiv BUMfesta

Sobota bo najbolj sproščena, nastopil bo Tolkalni ansambel Budel iz Nizozemske. »V ansamblu jih je več kot dvajset, prišlo jih bo trinajst. Predstavili bodo najmehkejši, sproščen, poslušljiv program. Pop, rock, filmsko glasbo na meji Hansa Zimmerja,« je povedal Tamše. Sobota bo namenjena tudi delavnicam, ki bodo od 10. do 14. ure, so v celoti brezplačne, izvajali jih bodo afriški in nizozemski ­tolkalci.

Na odru Doma II. slovenskega tabora v Žalcu se bo v treh dneh zvrstilo več kot 70 tolkalcev. Poleg tujih tudi domači. Svojih nekaj minut bodo dobile skupine glasbenih šol Žalec, Velenje in Laško - Radeče, uvodno skladbo vsakega večernega koncerta bo odigrala zasedba SToP (Slovenski tolkalni projekt), ki z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec soorganizira ­festival.