Žan Hauptman bo danes predstavil svoj drugi album Blizu

V nadaljevanju preberite:

Na drugem albumu Žana Hauptmana Blizu je devet skladb, ki so nastale večinoma v sodelovanju s pianistom in producentom Erikom Asatrianom. Album bo danes zvečer predstavil v ljubljanskem SiTi Teatru s svojo zasedbo, v kateri so Pavel Čebašek (bobni), Jaka Krušič (baskitara), Primož Hudoklin (kitara), Alja Senčar (spremljevalni vokal) in Vanesa­ Tomažič (spremljevalni vokal). Z godalnim kvartetom bo predstavil še nekaj svojih izštekanih skladb.