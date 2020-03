Zdaj tudi uradno: Pesmi Evrovizije letos ne bo

Kot so sporočili organizatorji Pesmi Evrovizije Evropska radiodifuzna zveza (European Broadcasting Union – EBU), so več tednov premišljevali o različnih opcijah, kako izvesti največji glasbeni festival na svetu.



Zaradi negotovega položaja, ki ga je povzročila epidemija koronavirusa, v kateri so različne države uvedle različne ukrepe in restrikcije, so pri EBU sprejeli težko odločitev, da festivala ne morejo izvesti, kot je bil zamišljen.



So pa seveda zelo ponosni na njegovo neprekinjeno 64-letno zgodovino, zato so skupaj z milijonsko publiko prav tako žalostni zaradi dejstva, da ga maja ne bo.



Kot so še zapisali v izjavi, pogovori z mestom Rotterdam, kjer naj bi bila letošnja izvedba Pesmi Evrovizije, potekajo naprej. Zahvaljujejo se vsem, ki so sodelovali pri organizaciji, prosijo pa za čas in potrpežljivost, da v miru pregledajo posledice te odločitve in se odločijo, kako naprej. Novico bodo sporočili v prihodnjih dneh ali tednih.