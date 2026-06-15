Že prvenec jo je izstrelil med zvezde

Britanska pevka novega soula Joss Stone bo 18. julija še tretjič nastopila pri nas. S koncertom na glavnem trgu na Ptuju bo po dveh preddogodkih odprla festival Arsana. Uspela je že s prvencem The Soul Sessions, ki je izšel leta 2003. Na Arsani bo nastopila v okviru mednarodne turneje Soul in Full Bloom (Soul v polnem razcvetu) ob spremljavi devetčlanske zasedbe. Za Delo je spregovorila o svojih glasbenih začetkih, uspehu, naklonjenosti soulu in reaggeju ter vplivu staršev na njen glasbeni okus.