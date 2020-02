FOTO:Že šestdeset let živi svoje sanje

Mary Wilson, Florence Ballard, Diana Ross in Betty McGlown so po zgledu moške zasedbe The Primes konec petdesetih let ustanovile The Primettes. Betty McGlown je v skupini zamenjala Barbara Martin, kvartet se je preimenoval v The Supremes, leta 1961 so podpisale pogodbo z založbo Motown Records. Ko je zaradi šolskih obveznosti zapustila skupino tudi Barbara Martin, trojica ni več iskala nove članice. Še ne polnoletne vokalistke so se strmo vzpenjale na vrh glasbenih lestvic, The Supremes so razglasili tudi za najuspešnejšo žensko glasbeno skupino, ki se je v šestdesetih postavila od bok kultnim Beatlom.Zasedba iz Detroita je bila ...