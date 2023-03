Zgodba in ritem v glasbi in arhitekturi

V nadaljevanju preberite:

Oseminosemdesetletni klarinetist in arhitekt je do svojega inštrumenta prišel prek klavirja in saksofona. A ko sta se našla, sta postala nerazdružljiva. Borut­ ­Bučar je eden od začetnikov ­jazza na Slovenskem in tudi dolgoletni vodja Greentown Jazz Banda, ki je kot aranžer in solist podpisan na več kot tridesetih albumih.

Na koncertu v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bo v kvintetu predstavil svojo novo zgoščenko Čudoviti izdih, s skladbami Fatsa Wallerja, Hoagyja Carmichaela, Louisa Armstronga, Georgea Gershwina in tudi ­Mojmirja Sepeta.