Berliozova Romeo in Julija pove veliko z malo besedami

Julie Boulianne, mezzosopranistka: Dramska simfonija Romeo in Julija omogoča skladatelju, da zgodbo o zaljubljencih iz Verone pripoveduje na različne načine.

Fascinacija nad igralko v vlogi Shakespearove Julije – pozneje je postala njegova žena – je gnala francoskega skladatelja Hectorja Berlioza k stvaritvi njegovega najbolj veličastnega dela Romeo in Julija. Dokončal ga je šele dvanajst let po usodnem srečanju. Berlioz je posebno ljub tako priznanemu dirigentu Charlesu Dutoitu, pod taktirko katerega bo stvaritev zazvenela na jutrišnjem odprtju 9. Zimskega festivala, kot eni od solistk, mezzosopranistki Julie Boulianne. »Francosko-kanadska mezzosopranistka Julie Boulianne je znana po vokalni agilnosti in izrazni moči svojega temnega tona, s poudarkom na delih Berlioza, Mozarta in Rossinija. V Independentu so nedavno zapisali: »Julie Boulianne odlično poje Marjetico, njen glas je poln miline in moči,« beremo na njeni spletni strani. Poleg nje ...