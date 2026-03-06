Vesele viže črnega humorja iz Primorske

Mojstri črnega humorja in ironije Zmelkoow so izdali enajsti album Plus, ki je kot prvi na svetu izšel tudi na konzervi. Novo glasbo bodo predstavili na velikem veselem koncertu, ki bo ob stoletnici legendarnega Sergiota iz Trsta, lika iz njihove pesmi, v sredo, 18. marca, v ljubljanskem ­Media centru.

Primorska zasedba Zmelkoow je vseskozi sistematično neresna, saj so že o svojem imenu razširili veliko laži, bajk in povesti. »To je na začetku burilo duhove, saj smo si izmišljevali kup kozlarij o tem. Od tega, da je to skrivna operacija Nata v južni Indiji, do drugih podobnih laži. To smo natrosili medijem in naokoli je krožilo šest vzporednih nebuloz. V resnici je Zmelkoow detel, ki tako hitro drvi, da ga skoraj nikoli ne vidiš.