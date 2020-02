Znan program Druge godbe

Zvezdana Novaković ZveN

FOTO: arhiv organizatroja

Tudi afganistanska glasba

Otvoritveni koncert Druge godbe ,­ ki bo od 13. do 16. maja, bo imela ena od najbolj intrigant­nih pevk današnjega časa, Španka Sílvia Pérez Cruz , ki je že nastopila na tem festivalu. Druga velika zvezda je malijska glasbenica Fatoumata Diawara Po številnih eksperimentih se Druga godba vrača v konservativnejši organizacijski okvir, ki je prijaznejši do občinstva. Tako bo ta znameniti mednarodni glasbeni festival 13,. 14. in 15. maja v Ljubljani s po dvema nastopajočima v Cankarjevem domu in Kinu Šiška. Zadnji dan, 16. maja, bo v Avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor, kjer bodo nastopili Zvezdana Novaković ZveN in gostje,inter Džambo Aguševi Orchestra Sílvia Pérez Cruz, ki bo nastopila v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma 13. maja, je kot zvezdnica svetovnega formata popolna izbira za otvoritveni koncert. Z izjemnim glasom in izraznostjo prepriča in navduši vsakega ljubitelja glasbe. Pred petimi leti je nastopila v duetu s kitaristom Totijem Solerjem, tokrat nam bo predstavila svoj solo projekt Drama. V Klubu Cankarjevega doma bo nastopil šestčlanski vokalno-tolkalni kolektiv San Salvador, ki se pri iskanju univerzalne folkore naslanja na okcitansko polifonijo.Naslednji dan bo na odru Kina Šiška najprej nastopila kolumbijska zasedba Los Bulldozer, ki izvaja plesno afrokaribsko čampeto. Sledili bodo zvoki malijske glasbene dive Fatoumate Diaware, ki je nedvomno vodilna v novi generaciji afriških glasbenikov. Na novem albumu Fenfo se potrjuje kot ena od najpomembnejših predstavnic sodobne afriške glasbe. Malijska pevka in kitaristka je snemala z Bobbyjem Womackom in Herbiejem Hancockom ter imela turnejo s kubanskim pianistom Robertom Fonsecom. Zadnji ljubljanski dan Druge godbe bo v Klubu Cankarjevega doma, kjer bomo slišali novo glasbo zasedbeter prvič pri nas zvoke afganistanske glasbe zasedbe